So chi vince il Grande Fratello Javier esce allo scoperto e gela tutti gli altri concorrenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dichiarazioni importanti dial. Infatti, il concorrente ha rivelato in anticipo chirà quasi sicuramente il reality show di Canale 5. Non ci sarebbero alternative, infatti per il pallavolista originario dell’Argentina i giochi sarebbero fatti. Anche perché i sostenitori di questa inquilina sarebbero numerosi.Dunque,sa come andrà a finire ilsalvo dietrofront o cambiamenti di scenari che per ora non si intravedono. Andiamo a vedere insieme cosa ha detto il concorrente, a poche ore dalla diretta della semifinale del 24 marzo, condotta come sempre da Signorini.Leggi anche: “Gli ultimi finalisti”., la notizia più attesa: le indiscrezioni sui nominon ha dubbi: “So chirà il programma”Praticamenteha rotto il silenzio sule sulla possibile vincitrice, nel corso di una conversazione con Shaila e Giglio.