"Smettete di masturbarvi o guardare video vietati ai minori, la vostra autostima aumenterà e la vostra vita migliorerà": l'appello dei "NoFap" fa discutere

Avete mai sentito parlare dei “”? Sebbene il termine non sia del tutto sconosciuto, la loro visione risulta spesso non in linea con il pensiero moderno. I “” sono coloro che scelgono di astenersi dalla masturbazione, convinti che rinunciare al piacere solitario porti a unapiù sana, maggiore consapevolezza e un cambiamento radicale nell’aspetto fisico e nella personalità. Una delle loro convinzioni è che ere il “fap” (come viene definito in gergo la masturbazione) aumenti l’attrattiva, la sicurezza di sé e la capacità di conquistare le donne.La comunità “” è variegata: si spazia dagli ex-dipendenti dal porno agli appassionati di spiritualità, da giovani uomini etero a un numero limitato di donne, il 5%. Molti sostengono che l’astensione dalla masturbazione migliori notevolmente la propria, garantendo vantaggi immediati come una maggiore lucidità mentale, un corpo più forte e un successo maggiore con l’altro sesso.