Ilrestodelcarlino.it - Smart TV 4K con Android TV: Sony BRAVIA in sconto su Amazon, perfetta per il tuo salotto (-23%)

Chi cerca un televisore con marchio affidabile, prestazioni solide e funzionalitàpuò guardare con interesse alKD-50X75WL, oggi in offerta sua soli 613,41€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie a unodel 23% rispetto al prezzo di listino. Questo modello da 50 pollici, uscito nel 2023, è pensato per offrire una visione coinvolgente, una gestione intelligente dei contenuti e un design elegante adatto a ogni ambiente. Compra la nuovaTVcon lodel 23%KD-50X75WL in offerta su: qualità 4K e Google TV a 613,41€ Dotata di un pannello LED con risoluzione 4K HDR, questa TV direstituisce immagini nitide e brillanti, con una gamma di colori ampia e contrasti ben definiti. I contenuti in alta definizione, ma anche quelli in risoluzione inferiore, vengono ottimizzati grazie ai processori interni che migliorano il dettaglio e riducono il rumore visivo, rendendo l’esperienza visiva fluida e immersiva.