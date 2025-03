Movieplayer.it - Smallville: l'autore svela il motivo per cui la serie animata sequel non si farà (e c'entra James Gunn)

Leggi su Movieplayer.it

Inizialmente proposta alla Warner Bros. come continuazione dellaoriginale, lo show non riceverà mai il via libera ufficiale Nel 2021, la star diTom Welling aveva rivelato di essere al lavoro su una continuazionedellaCW insieme al collega Michael Rosenbaum durante un video poi condiviso sui social media. "Io e Michael Rosenbaum stiamo effettivamente lavorando a unaper riportare in vita quei personaggi e utilizzare il maggior numero possibile di membri del cast originale", aveva dichiarato l'attore all'epoca. "Non ditelo a nessuno, però. È un segreto, ci stiamo ancora lavorando". Welling ha effettivamente ripreso il ruolo di Clark Kent per il crossover Crisi sulle Terre Infinite, ma si è trattato di un'apparizione .