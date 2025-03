Smallville | il cambio di regime alla Warner Bros ha messo in pausa la serie sequel animata per un po’

Leggi su Cinefilos.it

: il “di. hainla“per un po’”Quasi 15 anni dopo la fine della storia delle origini di Superman, i fan didovranno aspettare ancora un po’ per una potenziale continuazione. Con David Corenswet che farà il suo debutto come Uomo d’Acciaio nel nuovo Superman del DCU, in prima visione il 10 luglio, il co-creatore di, Alfred Gough ha recentemente spiegato che l’incarico di James Gunn e Peter Safran come co-CEOS dei DC Studios ha portato il suo progetto “fuori dal tavolo per un po‘”.“Il problema della maggior parte dei progetti in fase di sviluppo in qualsiasi studio e/o rete è ildi”, ha dichiarato Alfred Gough nel podcast Talk Ville, condotto dalle star di, Tom Welling e Michael Rosenbaum.