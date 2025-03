Palermotoday.it - Sit in dei 50 lavoratori di Tmi Facility Management: "Senza stipendio già da due mesi"

Leggi su Palermotoday.it

Presidio deiTmi, davanti alla sede di FiberCop in via Ugo La Malfa, 159. Gli operai dell’azienda che si occupa della manutenzione degli impianti di telecomunicazione di FiberCop (ex Tim) e Openfiber, sono in sciopero ad oltranza da giovedì scorso.La protesta è.