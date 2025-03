Lanazione.it - Sir Perugia guarda avanti. Archiviata la pratica-Modena

SIR SUSA VIM3VALSA GROUP1(25-17, 25-22, 18-25, 25-22) Plotnytskyi 16, Loser 12, Semeniuk 10, Ben Tara 9, Solé 8, Giannelli 6, Colaci (L1), Ishikawa 1, Herrera, Zoppellari, Cianciotta. N.E. – Usowicz, Candellaro, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.: Daviskyba 21, Gutierrez 15, Buchegger 2, De Cecco 2, Sanguinetti, Mati, Federici (L1), Ikhbayri 11, Anzani 4, Stankovic 4, Uriarte 2, Meijs, Massari. N.E. – Gollini (L2). All. Alberto Giuliani. Arbitri: Stefano Cesare (RM) ed Alessandro Pietro Cavalieri (CZ). SIR (b.s. 18, v. 2, muri 9, errori 6). VALSA (b.s. 21, v. 7, muri 7, errori 10). Nessuna sorpresa nei quarti di finale dei play-off scudetto, lasi archivia in tre partite per la Sir Susa Vim. I block-devils tra le mura amiche incassano ancora un successo estromettendodalla corsa al tricolore.