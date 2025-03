Notizieaudaci.it - Simonetta Kalfus morta dopo intervento di liposuzione: ‘Grave sepsi’, la figlia: ‘Orribile’

I primi riscontri dell’autopsiaSarebbe legata a una grave sepsi la morte di, la 62enne deceduta martedì 18 marzo all’ospedale Grassi di Ostia, dove era ricoverata in coma vegetativo dal 14 marzo a causa delle complicazioni seguite a undieffettuato in una clinica privata di Cinecittà, a Roma. É quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia effettuata sulla salma all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Indagati tre medici, il chirurgo era stato condannato per lesionila denuncia-querela presentata dalladi Simonetta Kalfus ai carabinieri di Ardea, la procura di Roma ha aperto un’inchiesta che vede indagati 3 medici per omicidio colposo. Si tratta del chirurgo che ha eseguito l’estetico – già condannato per lesioni colpose per una vicenda che risale al 2017 – un anestesista amico della donna e il medico dell’ospedale di Pomezia dove inizialmente si era recata la sessantaduenne e che la rimandò a casa.