Simonetta Kalfus morta a Roma dopo la liposuzione. L'autopsia: deceduta per una grave sepsi

, 24 marzo 2025 - Sarebbeper una, la 62enne di Ardeamartedì scorso in ospedale a. La donna era stata ricoverata al Grassi di Ostia l 14 marzo in coma vegetativo a causa delle complicazioni di un intervento dieffettuato in una clinica privata della Capitale. Lo ha confermatoeseguita all'istituto di medicina legale di Tor Vergata su disposizione della procura capitolina, che ha iscritto nel registro degli indagati tre medici con l'accusa di omicidio colposo. Chi sono i 3 medici indagati I tre medici iscritti al registro degli indagati sono il chirurgo che ha eseguito l'intervento estetico, un anestesista amico della donna e il medico dell'ospedale di Pomezia dove inizialmente si era recata la sessantaduenne e che la rimandò a casa.