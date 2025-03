Ilfattoquotidiano.it - Simonetta Kalfus, la figlia: “Il chirurgo era stato condannato. Mia madre accompagnata da un amico anestesista”

“Eragià, se cerca su internet c’è scritto ovunque. Aveva già rovinato un’altra ragazza. Mi chiedo: perché non èfermato? Dove bisogna arrivare? Io in onore di mamma, per come la conosco io, chiedo soltanto di avere giustizia. Chi sbaglia deve pagare”. A parlare con Il Messaggero è Eleonora Rivetti, ladi, 62enne morta 12 giorni dopo aver subito una liposuzione in una clinica privata di Roma. La donna racconta che laera statada un “, hanno fatto l’intervento e quando si è risvegliata l’hanno riportata a casa. Io volevo accompagnarla, ma lei è voluta andare con il suo”. Dopo l’intervento nel giro di pochi giorni la 62enne, dopo i primi malesseri, è stata sempre peggio ed è morta in ospedale.