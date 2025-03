Lapresse.it - Simone Inzaghi vince la Panchina d’oro 2023/24

L’allenatore dell’Interè stato votato dai suoi colleghi come miglior tecnico della scorsa stagione aggiudicandosi quindi la, premio arrivato all’edizione numero 33.ha totalizzato 26 voti. Al secondo posto Gian Piero Gasperini e al terzo postonzo Italiano. Come di consueto, la cerimonia si è svolta al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze. “È un orgogliore un premio così qua, a Coverciano. È prestigioso ed è un onore essere stato votato dai colleghi con cui ci incontriamo ogni domenica. Vorrei condividere il premio con i miei collaboratori che mi supportano sempre. Poi non dimentico la mia dirigenza e la mia proprietà, ho avuto la fortuna di lavorare nell’Inter dopo la Lazio, due grandissime società. Ho avuto la possibilità di essere sempre supportato, ci sono state vittorie e tempi duri ma mi hanno sempre aiutato” le parole di