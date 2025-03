Napolipiu.com - Simeone lancia l’allarme: “Rischiamo di restare fuori da Euro 2032. Il Maradona va salvato, servono fatti e non chiacchiere”

: “dida. Ilvae non”">In diretta a Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino, consigliere comunale di Napoli,ndo un chiaro monito sulla candidatura dello stadioper glipei del: “Esiste un allarme concreto per il. Napoli non è ancora sicura di rientrare tra le cinque città italiane che ospiteranno l’peo”.ha sottolineato l’importanza strategica della città partenopea: “Nonostante si dica il contrario al Nord, Napoli oggi non è più indietro rispetto a Milano o ad altre città. Siamo al centro dell’attenzione del Governo e degli organizzatori. Escludere Napoli sarebbe assurdo”.Il nodo cruciale resta lo stadioe i lavori necessari per rientrare negli standard UEFA: “Senza interventi seri, dove andiamo?chiarezza e armonia tra le parti.