Quotidiano.net - Sider Alloys: Cassa integrazione a zero ore per i lavoratori di Portovesme

Leggi su Quotidiano.net

Una settantina didella, già senza stipendio, sono da oggi inore. La multinazionale svizzera che nel 2018 ha acquistato, con promesse e impegni precisi, lo stabilimento dida Alcoa, fatica a ripartire. E i sindacati tornano alla carica. "Il governo e la regione Sardegna non possono accettare questa decisione, di certo non l'accetteremo noi nè gli operai", chiarisce il segretario della Fsm Cisl del Sulcis-Iglesiente, Giuseppe Masala. L'azienda aveva annunciato ai sindacati il nuovo ricorso alla cig motivando la decisione con "l'impossibilità temporanea di riprendere a breve le normali attività" all'interno della fabbrica. Per Masala "un comportamento non sostenibile, ancor più a fronte degli impegni assunti con l'accordo di programma del 2018 sottoscritto dal ministero, dalla Regione Sardegna, da Invitalia e dalla