Agi.it - Sicurezza in chirurgia plastica: i consigli della Sicpre per evitare rischi

AGI - Attenzione ai chirurghi plastici inaffidabili e a buon mercato. Dopo iantitruffa, antirapina, contro i furti d'identità e con destrezza, in strada e sui mezzi pubblici, ci sono pure quelli perdi finire nelle mani di chirurghi plastici poco affidabili. A darli è la Società italiana di, ricostruttiva ed estetica (). E dopo le morti accadute in questi ultimi tempi – entrambe a Roma, pochi giorni fa una donna di 62 anni dopo una liposuzione e a novembre scorso una ventiduenne a seguito di un rino– gli accorgimenti da prendere potrebbero essere salvavita. I passaggi da seguire sono sei, non tanti ma fondamentali. Il primolista è di parlare con il proprio medico di famiglia, colui che dovrebbe conoscere meglio e da più tempo il nostro stato di salute generale.