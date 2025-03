Lortica.it - Sicurezza idraulica ad Arezzo: interventi e prevenzione al centro della ciclo-escursione

FIABha organizzato una pedalata tra Bagnoro, La Sella e Belvedere per osservare da vicino le opere finanziate con fondi pubblici dopo l’alluvione del luglio 2019, finalizzate a ridurre il rischio idraulico nella parte sudcittà.I partecipanti alla, guidati dal professor Massimo Barbagli, hanno esplorato le valli del Vingone e del Sellina, approfondendo l’importanzadifesain un’epoca segnata da eventi meteorologici estremi.“Investire inè fondamentale”, hanno concordato i presenti, apprezzando l’illustrazione del piano di. Protagonisti del focus sul tema il Genio Civile Valdarno Superiore e il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, che hanno descritto i cantieri aperti. GLIIN CORSOL’ingegner Serena Ciofini, responsabiledifesa idrogeologica del Consorzio di Bonifica, ha illustrato le opere straordinarie finanziate dalla Protezione Civile:Nuovo inalveamento tra via Salvadori e via Padre Teodosio per deviare le acque basse dalla zonaSella, riducendo il rischio di esondazioni in via Romana.