Sicurezza domestica priorità per gli italiani | l’85% ha un dispositivo di protezione per la casa

Roma, 24 marzo 2025 – Il tema dellaè molto sentito dagli, che notoriamente sono legati alla, e la vivono come un rifugio, uno spazio caldo e accogliente dove trascorrere momenti sereni in famiglia. Negli ultimi anni, però, la percezione di vivere in uno spazio meno sicuro è piuttosto forte, e prova ne è l’aumento della vendita dei dispositivi di. L’85,5% degline ha almeno uno, stando ai dati del terzo Osservatorio sulladellaCensis-Verisure. I dati dell’Osservatorio sullaL’89,2% degliconsidera lacome una componente essenziale per vivere bene, mentre il 48% mette il furto inal primo posto tra i reati che teme di subire. L’85,5% ha almeno undell’abitazione e il 50,1% pensa che nel futuro investirà più soldi per la