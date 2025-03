Gamberorosso.it - "Siamo tra i più grandi consumatori di pesce al mondo, ma gli allevamenti sono fermi a 30 anni fa". Le richieste dell'industria ittica

Mangiare più, questo è l’input globale.a necessità di produrre specialità ittiche allevate per sfamare ile del sorpasso’acquacoltura sulla pesca di cattura ne abbiamo parlato qui. Ma ciulteriori margini di crescita. Negli ultimi decenni le nazioni siorganizzate per incrementare il settore, spingendo sulla blue economy. Alcuni Paesi hanno moltiplicato gli impianti in terraferma e in mare. «In Cile sta prendendo piede l’allevamento di salmone, in Ecuador la gambericoltura, in Grecia la produzioneè uno dei pilastri’economia nazionale, 135mila tonnellate annue di cui 121mila di orate e spigole, la maggior parte esportate in Europa e soprattutto in Italia – dice Claudio Pedroni, allevatore in Toscana e vicepresidente esecutivo di API (Associazione dei Piscicoltori Italiani), agli Stati Generalia maricoltura che sitenuti a Roma il 20 marzo alla sedea Confagricoltura, a Palazzoa Valle – anche la Turchia ha puntato su orate e spigole con un aumento del 200% negli ultimi due decenni arrivando a coprire il 40%a produzione mondiale di questi pesci».