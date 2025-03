Siamo sommersi dagli acronimi nel web sulla stampa e nei documenti l’affondo di Mattarella | Non bisogna perdere di vista quanto sia fondamentale esprimersi in maniera compiuta

Leggi su Orizzontescuola.it

Non è la prima volta che il presidente della Repubblica, Sergio, affronta il tema della comunicazione e dell'uso eccessivo di. Durante l'inaugurazione dell'evento "Agricoltura è", in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma, ha espresso preoccupazione per la crescente opacità del linguaggio, che rischia di escludere chi non è familiare con termini e abbreviazioni specifiche.L'articolo “, nel web,e nei”,di: “Nondisiain” .