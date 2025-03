Viterbotoday.it - Si sveglia e vede il magazzino della villa andare a fuoco, donna si sente male per lo spavento | FOTO

Leggi su Viterbotoday.it

Incendio in unannesso a unatra il quartiere Ellera e la frazione La Quercia, a Viterbo. È divampato, per cause ancora in fase di accertamento, nella mattinata di oggi, lunedì 24 marzo.