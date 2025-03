Cityrumors.it - Si fingeva psicoterapeuta con le pazienti donne, ma era solo una scusa…

Un imputato, oggi in custodia cautelare, sidi essere unocon ledonna, ma era solamente una scusaUn uomo ha destato molto stupore quando è stato arrestato per quanto aveva fatto. La popolazione è rimasta sconvolta davanti alla notizia, soprattutto per quanto macabre e inaccettabili fossero le sue azioni, andate avanti per anni senza che nessuno se ne rendesse conto, fino a quando non è arrivata la denuncia e le conseguenti indagini.Sicon le, ma erauna scusa. – Cityrumors.itUn uomo che a quanto pare era disposto a tutto, anche a inventarsi un piano tanto macabro, quanto ingegnosamente negativo per poter ottenere quel che voleva e poter soddisfare le proprie voglie malate. L’inchiesta nei suoi confronti è datata 2021, quando una delle vittime si è resa conto che qualcosa non andava e ha deciso di procedere per vie legali.