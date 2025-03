Liberoquotidiano.it - "Sì, è stato il più facile da quando gioco": Musiala ridicolizza l'Italia, esplode il caso

si fanno brutte figure così è inutile poi offendersi per gli sfottò altrui, ma bisogna incassare il colpo e ripromettersi di non incappare più in certe defaillances. Stiamo parlando del secondo gol subìto dall'al Westfalenstadion di Dortmund, nella schizofrenica partita contro la Germania. Da 3-0 a 3-3, che poteva diventare anche 3-4 e riaprire il discorso qualificazione alle final four di Nations League. Sulla coscienza resterà per sempre il gol tedesco del 2-0, subìto per una distrazione colossale degli azzurri, da Terza Categoria. Dopo che Donnarumma si era ben disimpegnato, deviando in angolo un colpo di testa di Kleindienst sia il portiere che i difensori si sono attardati in un'inutile discussione su posizionamenti e marcature. Gigio ha lasciato incustoditi i suoi pali, così Kimmich ha battuto in fretta il corner e, tutto solo alle spalle del portiere di Castellammare di Stabia, ha insaccato senza difficoltà, lasciando tutta l'di sasso.