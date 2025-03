Lanazione.it - Si comincia dal 2 aprile. Ecco i contraccolpi

di Emanuele BaldI FIRENZE "Non seguo molto la politica e ancora non mi è molto chiaro cosa voglia fare Donald Trump con i dazi. Certo è che se le tasse dovessero salire molto sarebbe un bel problema". Tommaso Mazzanti, il re della schiacciata, dalla bottega di via de’Neri ha inondato le narici di mezzo mondo con i profumi forti di sbriciolona, tartufo e pecorino. L’Antico Vinaio’, il brand dietro questo ragazzo non ancora quarantenne che ha fatto spuntare come funghi in ottobre locali in ogni dove, è stato un po’ il Cristoforo Colombo al contrario. Non ha scoperto l’America ma agli americani ha fatto scoprire ’come la fuma’ la schiacchiata fiorentina. Mazzanti, è preoccupato? "Devo dire la verità. Non ho ancora le idee chiare su quello che succederà. Devo confrontarmi con la mia socia negliStati Uniti per capire meglio gli scenari".