Sgarbi ricoverato per la depressione, Marcello Veneziani: "Deve passare attraverso una piccola morte"

Dopo le dimissioni di Papa Francesco dall’ospedale Gemelli, la personalità più nota ancora ricoverata nella struttura romana è Vittorio. Il critico d’arte si trova in ospedale da giorni, e a costringerlo al ricovero sarebbe la, come lui stesso ha rivelato.Leggi anche: “Faccio molta fatica, sto male”. Vittorioe il dolore della malattia: la terribile confessioneLa riflessione diA parlare del momento difficile vissuto daè il giornalista, suo amico storico, che in un’intervista a La Verità ha provato a spiegare le origini del malessere: «È figlia del suo narcisismo ferito. Ha la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate».Secondo, l’universo disi starebbe restringendo, una situazione drammatica per chi si è sempre sentito libero di “cavalcare il mondo”.