Anteprima24.it - Sfuggì all’arresto nel 2023, preso alla festa del fratello scarcerato

Tempo di lettura: < 1 minutoEra sfuggitoil 17 ottobre del, Valentino Radosavljvic, 35enne di etnia rom, arrestato dai carabinieri a Casandrino in provincia di Napoli, dove stava partecipandodi scarcerazione del.Radosavljvic deve scontare cinque anni di reclusione per diversi furti in abitazione commessi tra Bologna e Modena.I militari dell’arma di Giugliano in Campania, tenendo sotto controllo i profili social della sua famiglia, scoprono la data dellae quel giorno cinturano la villetta dove amici e parenti si riuniranno. C’è anche Radosavljvic che, quando i carabinieri fanno irruzione, cerca di scappare utilizzando una scala appoggiata al muro posteriore della villetta.Il perimetro dell’abitazione, però, è controllato e il 35enne viene bloccato nel giardino.