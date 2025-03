Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Sheffield e Scaroni sono pronti a giocarsi il successo

I preparativistati ultimati, è tutto pronto per il via di una corsa emozionante che attirerà l’interesse degli appassionati per cinque giorni. Prende il via domani e si concluderà sabato 29 l’edizione numero quaranta dellaCoppi e Bartali.La corsa si articola in cinquecon partenza da Ferrara e conclusione a Forlì dopo 763,4 chilometri. Il disegno del tracciato consente ampie possibilità di espressione a diverse tipologie di corridori e crea le premesse per una gara caratterizzata da costanti colpi di scena.Ad eccezione della prima tappa, tutto lascia pensare ad un arrivo in volata, le altre quattro propongono percorsi movimentati da diverse salite brevi e ripide. Gli organizzatori continuano ad escludere dallo schema della corsa la prova contro il tempo.Il campo dei partecipanti propone diversi nomi interessanti, corridori in grado di porre la propria candidatura per la vittoria finale.