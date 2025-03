Iltempo.it - Serie tv di Harry su Lady D? Il caso scuote il Regno Unito: come stanno le cose

Leggi su Iltempo.it

Il principenon ha preso accordi con Netflix per realizzare un documentario in tre parti sulla morte di sua madre, la principessa Diana. A scriverlo è l'Independent, smentendo i tabloid britannici che nel fine settimana avevano ipotizzato una nuovaproposta dal colosso dello streaming al duca di Sussex per celebrare il trentesimo anniversario della morte della madre. La partnership quinquennale da 100 milioni di dollari trae Meghan Markle con Netflix, avviata nel 2020, dovrebbe scadere entro la fine dell'anno. Citando una fonte importante di Hollywood, il Daily Express aveva riferito che il documentario in tre parti andrà in onda nel 2027, 30 anni dopo la morte di Diana, avvenuta nel 1997 in un incidente d'auto a Parigi. «L'idea è che si tratti di un progetto da solista per, che sarebbe un co-produttore esecutivo, oltre a presentare e narrare la- aveva detto la fonte al giornale -.