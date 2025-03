Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo super. Doppietta di Gori

FIGLINE 03 FIGLINE "1965": Pagnini, Ciraudo, Simonti, Aprili (56’ Rosini), Nobile, Noferi (46’ Milli), Zellini, Dama (46’ Rufini), Ciravegna (68’ Bruni), Torrini, Mugelli (46’ Gozzerini). All.: Brachi.: Bonifacio, Barbera, Bura (76’ Caiaffa), Lopez Petruzzi, Conti, Fischer (77’ Simonetta), Giannini, Noccioli, Signorini (65’ Campani),(71’ Bifini), Larhrib (73’ Coppola). All.: Bellazzini. Arbitro: Montefiori di Ravenna. Reti: 2’ e 58’; 35’ Bura. Note: angoli 1-2; ammoniti: Dama, Conti, Aprili, Pagnini, Rufini, Torrini, Ciraudo; spett.: 450 circa. FIGLINE - Ilcala il tris e prosegue il suo percorso verso la zona play-off. La squadra di Bellazzini porta via l’intera posta in palio, senza neppure troppa fatica. Colchoneros subito in vantaggio.