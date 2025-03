Sport.quotidiano.net - Serie C, Manuel Pucciarelli trascina la Vis Pesaro

Prato, 24 marzo 2025 - “Dobbiamo ricordarci che arriviamo da un playout. E dobbiamo essere orgogliosi di quel che stiamo facendo”.ha parlato da leader, pochi giorni fa, nel tracciare un bilancio della stagione che sta sin qui vivendo la “sua” Vis. Società del quale il quasi trentaquattrenne di Montemurlo è forse il giocatore più rappresentativo, nonostante abbia segnato il suo primo gol stagionale la scorsa settimana contro il Pescara (con tanto di mancata esultanza” in segno di rispetto per la squadra che nel 2020 lo accolse fra le proprie fila inB). E anche nella scorsa gara del campionato diC 2024/25, che la Vis ha vinto 2-0 contro la Pianese, ha dato il proprio contributo in termini di esperienza. Il fantasista classe 1991 continua a fare la differenza in terzae lo dimostrano i numeri: in questa stagione ha giocato quasi tutte le partite, scendendo in campo 32 volte fra campionato e coppa.