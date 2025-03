Sport.quotidiano.net - Serie c, il cmo di grandi non fa sconti con cinque ragazzi in doppia cifra: carnovali, bianco, kissima, odah e folli. Corcelli e Iattoni da favola: così la Virtus Medicina supera la Francesco Francia

È lala regnante della decima di ritorno del campionato diC, coi gialloneri che nel big match piegano la corazzataponendo fine a una striscia positiva di 9 giornate: per i medicinesi di coach ‘Bidi’ Bettazzi, trascinati dai 19 a tesa dei primi violini, è l’ottava vittoria consecutiva che permette di restare sulla scia della capolista Ozzano, tornata al successo dopo un periodo di flessione. Per il Cmo di coach Federico, che chiude con le doppie cifre di(17),(14),(14),(14) e(11), arriva un netto +25 sul parquet del Cvd Casalecchio, a caccia di punti per consolidare la corsa playoff. Del ko dellane beneficia Castelnovo, in scioltezza contro Argenta e ora al terzo posto: dietro Zola si avvicina Molinella, che centra la terza vittoria consecutivando Scandiano.