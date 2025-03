.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora passa 0-2 a Gatteo Mare: decidono Verdini e Ciccarelli

Le leoncelle espugnano il Centro Federale con un gol per tempo di, consolidando il sesto posto a 33 punti: la cronaca e il tabellino della garaJESI, 24 MARZO 2025-Serviva tornare ai tre punti in casae, pur su un campo difficile contro un avversario ritrovato, le leoncelle hanno risposto presente alla grande. Nella gara del Centro Federale diinfatti le jesine vincono all’inglese per 0-2, espugnando le romagnole con la rete dinel primo tempo e di Myanel secondo.Una gara gestita perfettamente dalle biancorosse, che limitano il potenziale offensivo delle padroni di casa e colpiscono al meglio in fase offensiva. L’avversario era tutto tranne che semplice, vista la posizione in classifica (con le rossoblu a 21 punti, in piena lotta per uscire dalla zona playout) e i rinforzi arrivati dal mercato a gennaio, che hanno completamente cambiato faccia alla squadra, come dimostrato dai pareggi in casa di Sudtirol e Venezia e la vittoria in casa del Trento, ma le leoncelle hanno risposto presente portandosi a casa tre punti che valgono tantissimo per il percorso in campionato.