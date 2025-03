Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Picerno, segui la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano al “Ciro Vigorito” nel 33esimo turno di campionato. I giallorossi non vincono dal 5 gennaio mentre la compagine lucana é inpositiva da 11 giornate.Formazioni ufficiali (ore 20-30)(4-3-3): Manfredini; Oukhadda, Berra, Tosca, Simonetti; Talia, Viviani, Acampora; Starita, Manconi, Lanini. A disp.: Lucatelli, Giangregorio, Sena, Veltri, Meccariello, Viscardi, Prisco, Pinato, Carfora, Borello, Lamesta. All.: Auteri(4-2-3-1): Merelli; Salvo, Pagliai, Manetta, Guerra; Maselli, Franco; Petito, Graziani, Esposito; Maiorino. A disp: Summa, Papini, Seck, De Ciancio, Djibril, Cardoni, Palazzino, Volpicelli, Bernardotto, Flocco, Pellegrino. All.: Tomei Arbitro: Giorgio di Cicco di LancianoAssistenti: Michele Colavito di Bari e Gian Marco Cardinali di PerugiaQuarto ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri L'articoloC/laproviene da Anteprima24.