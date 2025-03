Sport.quotidiano.net - Serie B1. Ambra Cavallini, derby amaro con il Canniccia

per l’Pontedera che cede per 3-0 al cospetto delVolley (Lu) nonostante l’apporto del pubblico di casa del PalaZoli che incita e sostiene le padrone di casa per tutta la durata del march. Poteva essere il turno della svolta per tentare a risalire la classifica e invece le biancoblu offrono poca resistenza davanti al team lucchese. In campo Meini al palleggio, in diagonale con Macelloni Chisari e Chericoni al centro, Simoncini e Donati schiacciatrici, libero Casarosa. In corso di gara entrano anche Bertini e Norci autrici di buone prove personali. "Noi abbiamo fatto del nostro meglio, di più non potevamo chiedere alla squadra – dice la dirigenza pontederese – non abbiamo demeritato, anzi nel secondo set abbiamo giocato bene, mentre nella prima e terza frazione abbiamo subito il gioco della rivale.