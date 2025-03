Bolognatoday.it - Serie B, Bologna Basket 2016 sconfitto dalla sfortuna: Trieste vince di 7

Leggi su Bolognatoday.it

Brutta battuta d’arresto delin quel di. Contro lo Jadran la squadra bolognese, già priva di Lorenzo Guerri (fuori per il resto della stagione per infortunio al ginocchio) e con Stefano Costantini a minutaggio ridottissimo per una distorsione alla caviglia, deve fare a.