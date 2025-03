Juventusnews24.com - Serie A VAR, la Lega comunica un’importante novità: avrà luogo dalla 30ª giornata di campionato! Ecco di cosa si tratta!

di Redazione JuventusNews24A VAR, lahato unastorica attuabile30^in avanti!disiLaA ha annunciatoper la trasparenza arbitrale, che riguarda anche la Juve: con l’inaugurazione della 30ªdi, le grafiche televisive del VARDict, utilizzate per tutti i controlli VAR, saranno visibili anche sui maxischermi degli stadi. A questa grandene segue un’altra.Nel corso delle semifinali e della finale di Coppa Italia, verrà avviata una fase sperimentale che ammette la trasmissione audio delle spiegazioni arbitrali sia negli stadi che in televisione. Questa innovazione riguarderà esclusivamente le decisioni prese dopo un On-Field Review (OFR), ossia quando l’arbitro va a verificare al monitor per rivedere un episodio su segnalazione del VAR.