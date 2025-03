Lettera43.it - Serie A, svolta nel Var: le decisioni degli arbitri si vedranno sui maxischermi degli stadi

Importanti novità per quanto riguarda l’utilizzo del Var inA e in Coppa Italia. La Lega ha infatti annunciato che, a partire dalla 30esima giornata di campionato che scatterà il prossimo 29 marzo, iproietteranno il segnale VARDict, ovvero le grafiche televisive del controllo al monitor, informando gli spettatori di un’eventuale revisione del direttore di gara in corso oppure di un check di lunga durata. Un’iniziativa volta a rendere ancor più trasparente il dialogo frain campo e sala Var di Lissone. Si partirà dunque sabato alle 15 con Venezia-Bologna: il match clou del prossimo turno diA sarà Napoli-Milan al Diego Armando Maradona, in programma il 30 marzo alle 20.45.Non soloA: in Coppa Italia si potranno ascoltare glial VarNovità ben più importante invece per quanto riguarda la Coppa Italia.