Ilnapolista.it - Serie A, il raffronto sui ricavi da piazzamento rispetto alla Premier è imbarazzante

Leggi su Ilnapolista.it

Al di là dei diritti televisivi – che pure portano nelle casse dei club moltissimi introiti, specie in Inghilterra – in Italia la ripartizione economica dei premi perè comunque molto diversaa quella diLeague. E dubitiamo che il divario diminuirà (semmai, può aumentare ndr). InA, il primo in classifica incassa poco meno di 20 milioni, il primo incirca 50 milioni di sterline. L’ultimo in Italia guadagnerà 400 mila euro, in Inghilterra 2,5 milioni. Secondo la fonte Calcio e Finanza l’anno scorso il City avrebbe guadagnato più di cento milioni di euro per il solo. Cifre inarrivabili (l’Inter “solo” 19 milioni, il Psg addirittura solo 15 milioni)A, i proventi per posizionamento a confronto con laCalcio e Finanza riporta con precisione gli introiti di ogni club inA per il criterio di, escludendo dunque i diritti Tv:18,7 milioni di euro15,7 milioni di euro13,5 milioni di euro11,2 milioni di euro9,7milioni di euro8,2 milioni di euro6,7 milioni di euro5,9 milioni di euro5,2 milioni di euro4,5 milioni di euro3,7 milioni di euro3,4 milioni di euro2,9 milioni di euro2,6 milioni di euro2,2 milioni di euro1,8 milioni di euro1,5 milioni di euro1,1 milione di euro0,7 milioni di euro0,4 milioni di euroVolendo fare uncon la:Va detto che isono molto diversi tra le leghe: oltre ai risultati sportivi, in Italia per esempio i club vengono pagati per il minutaggio dei giovani.