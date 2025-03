Ilgiorno.it - Seregno, marijuana in auto e in casa: 36enne arrestato per spaccio

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza Brianza) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihannoin flagranza di reato un, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita ai fini didi sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga, i militari hanno proceduto al controllo di un'che percorreva via Carlini con andatura sospetta. A bordo del veicolo vi erano due persone e l'atteggiamento nervoso del passeggero ha spinto i militari ad approfondire l'accertamento. L'uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti della sostanza stupefacente del tipo. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire dell'ulteriore sostanza dello stesso tipo, per un peso complessivo di 1,2 kg circa, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare.