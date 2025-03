Iodonna.it - «Sembravo drogata? Io non ho mai fumato in vita mia!»

Alessia Marcuzzi non ci sta. Accetta le critiche ma solo fino a un certo punto. Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2025 come co-conduttrice della serata finale, sul noto volto tv sono state dette certe cose che, quando le sono state riferite, non ha gradito. «Mi hanno detto che su web c’era una frase: “Sembrava”. Io non ho maiinmia» ha detto a Domenica In. Le scale dell’Ariston colpiscono ancora: Alessia Marcuzzi inciampa e cade a terra X Leggi anche › Sanremo 2025: tra i co-conduttori e le co-conduttrici Bianca Balti, Miriam Leone e Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi co-conduttrice di Sanremo 2025«In conferenza stampa ho detto che non era il mio sogno farlo, perché a me piaceva tanto vederlo a casa» ha detto la conduttrice.