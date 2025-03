Iodonna.it - «Sembravo drogata? Io non ho mai fumato in vita mia. Sono stata autentica. Sono un po’ scanzonata, a volte anche troppo. Ma mia figlia ha 13 anni e legge certe cose»

Alessia Marcuzzi non ci sta. Accetta le critiche ma solo fino a un certo punto. Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2025 come co-conduttrice della serata finale, sul noto volto tvstate detteche, quando lestate riferite, non ha gradito. «Mi hanno detto che su web c’era una frase: “Sembrava”. Io non ho maiinmia», ha detto a Domenica In. Le scale dell’Ariston colpiscono ancora: Alessia Marcuzzi inciampa e cade a terra X Leggi› Sanremo 2025: tra i co-conduttori e le co-conduttrici Bianca Balti, Miriam Leone e Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi co-conduttrice di Sanremo 2025«In conferenza stampa ho detto che non era il mio sogno farlo, perché a me piaceva tanto vederlo a casa», ha detto la conduttrice.