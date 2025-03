Lanazione.it - Sei denunce per guida sotto effetto dell’alcol e porto di oggetti pericolosi

Leggi su Lanazione.it

PISA Intensificati i controlli stradali nel territorio pisano da parte dei carabinieri, che hanno portato alla denuncia di sei persone, sorprese allain stato di ebbrezza (foto Ansa) o trovate in possesso di armi eatti ad offendere. A Pisa, nel corso della notte del 17 marzo, i carabinieri della locale Sezione Radiomobile, hanno denunciato un cittadino di origini extracomunitarie di 19 anni, perdi armi odatti ad offendere: aveva un tubo di plastica con un terminale nero di 29 cm. Nella nottata del 22 marzo, sempre i carabinieri della Radiomobile di Pisa hanno denunciato un cittadino straniero di 47 anni, pluripregiudicato, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso: aveva in bicicletta, aveva un arnese multiuso, una punta da trapano e un tagliaunghie.