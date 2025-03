Tutto.tv - Segnalazione su Alessio Pili Stella di Uomini e Donne: che è successo FOTO

Leggi su Tutto.tv

Guai in vista per uno dei cavalieri diche, specie nell’ultimo periodo, sta generando grande sgomento a centro studio. La persona in questione è, il quale è il protagonista di una. Il cavaliere è stato avvistato in compagnia di una dama al di fuori del programma.beccato in un locale con una donna fuori da UeD: cosa èFrequentare persone al di fuori del contesto diè una cosa non consentita dal regolamento della trasmissione, a meno che entrambi i membri non ne facciano parte. Purtroppo, però, questo si sta verificando sempre con più frequenza nell’ultimo periodo. Stavolta, a finire nel mirino dei gossip è stato. L’uomo, infatti, è stato oggetto di unache è stata riportata dall’influencer Deianira Marzano.