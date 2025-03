Ilfoglio.it - Segnalatori volontari di intelligenza artificiale cercansi

Una novità, da questa settimana, per i lettori del Foglio AI. Una piccola rivoluzione, se vogliamo. Non tecnologica, ma umana. Sì, perché abbiamo deciso di affidarci a voi: alla vostra attenzione, alla vostra curiosità, alla vostranaturale – che, nonostante tutto, continua a battere quellanei modi che contano davvero. Ogni settimana, il Foglio AI si presenta puntuale con i suoi articoli scritti da una macchina: brillante, veloce, a volte persino arguta. Ma anche fallibile, ingenua, a tratti confusa. L’AI è uno strumento potente, ma non è infallibile. E qui entrate in gioco voi. Da oggi, i lettori del Foglio AI sono invitati a diventareufficiali di errori artificiali. Ogni numero del Foglio AI contiene sicuramente qualche inciampo logico, qualche strafalcione culturale, qualche affermazione sospetta.