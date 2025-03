Ilrestodelcarlino.it - Segavecchia, un successo. Giovani e famiglie in festa. Timori per il blackout

"Una partenza con il botto", così la definisce il presidente dell’Ente Folkloristico Forlimpopolese, Mirco Campri, che ha visto svolgersi ieri la prima domenica di sfilata dei carri e gruppi a piedi dellacon migliaia di persone. Ottima quindi la partecipazione del pubblico, composto in prevalenza dae e, in una giornata di sole primaverile che ha agevolato l’arrivo nella città artusiana che ogni metà Quaresima si ritrova per festeggiare la sua amata Vecchia. "Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato per l’organizzazione di questa manizione – continua il presidente –, in particolare la Protezione Civile che si è fatta carico del coordinamento di tutto il servizio sicurezza". Il Luna Park è stato attivo per tutta la giornata, mentre nel pomeriggio hanno sfilato i carri allegorici e i gruppi mascherati a piedi tra due ali di follante.