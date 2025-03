Internews24.com - Seconda squadra Inter, Marotta svela tutta la verità sul piano nerazzurro: «Vi posso dire che…»

di Redazione, ecco che Beppetorna a parlare del progetto dei nerazzurri, il punto completo e le sue parole a riguardo, ecco arrivare novità importanti. Sulle frequenze dell’emittente Radio 1 nella puntata di ‘Radio Anch’io Sport’, il presidente dell’, Beppe, ha affrontato (tra i tanti argomenti menzionati non solo tangenzialmente) anche questo tema importante. Sentiamo qui le sue parole nel merito, un breve estratto delle dichiarazioni rilasciate:SU– «Lo strumento dell’Under 23 è propedeutico all’inserimento di giovani in primache anche l’presenterà a tempo debito domanda per partecipare al campionato di Lega Pro dal prossimo anno con questi obiettivi. Rispetto ad altri paesi, come Germania e Belgio, noi abbiamo una base di reclutamento molto inferiore pensando solo ai paesi a loro assimilati».