Seconda Categoria / La corsa promozione nei Gironi C-D-F a cinque giornate dalla fine

Sabato prossimo Sarnano – Cingolana SF potrebbe decidere tutto o niente! Le Torri Castelplanio atteso al difficile confronto di Jesi (Aurora)VALLESINA, 24 marzo 2025 – A parte il girone D, le classifiche del C e F mostrano incertezze per ciò che riguarda laallain Prima.L’ultima giornata, nel Girone della Vallesina, ha visto Le Torri Castelplanio provare l’allunga grazie al successo contro il Borgo Molino e la concomitante sconfitta del Cupramontana a Corinaldo.I rossoblù recriminano perchè dopo 10 risultati utili consecutivi è arrivata una sconfitta inattesa. Dopo lo svantaggio la formazione di ballini è andata in superiorità numerica ma non sono riusciti a trovare la via del pareggio incassando il doppio svantaggio.In testa alla classifica l’incertezza regna sovrana e laad un posto play off sempre più avvincente.