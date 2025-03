Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Fuorigioco sul primo gol, fallo sul terzo"

Volti scuri in casa Atletico Ascoli a fine partita. L’ennesima sconfitta contro l’ultima in classifica, dopo quelle con Fermana e Notaresco, non sono certo un bel segnale per le ambizioni playoff dei bianconeri. Una sconfitta nata da alcuni errori gravi dei padroni di casa, su tutti e tre i gol anche se il tecnico Simoneassolve la sua squadra. "Sulgol c’è una evidente posizione didi Coratella – ha dichiarato – che l’assistente non ha segnalato. Sul secondo gol, è vero che c’è stato un errore di Clerici, che ha giocato una gran partita, ma che in quell’occasione ha commesso una ingenuità lasciando Coratella tutto solo. Sulgol, c’è stato questo retropassaggio avventato di Ascoli, ma sul contrasto tra Pompei e Cascio, il nostro portiere prende un calcio sulla caviglia e andava fischiato ila nostro favore.