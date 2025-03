Bergamonews.it - Sebino SpA e I.P.I.A. Pesenti insieme per la formazione dei giovani nel settore antincendio

Ha preso il via nei giorni scorsi un percorso congiunto tra l’I.P.I.A. Cesaredi Bergamo, Istituto che si occupa delladi tecnici della manutenzione e il Gruppo, il più importante player italiano nel campo della progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi integrati per l’e la sicurezza.Il progetto, che sta prendendo forma in questi giorni, è articolato in due fasi: la prima prevede la ‘dei formatori‘, con la partecipazione di tre docenti delAlessandro Marinaro, Angelo Vetro e Maria Grazia Porchetta, ad un corso ditenuto da; la seconda vedrà, l’8 e l’11 aprile, Adriano Aquilante, Fire Technical Manager della capogruppo, tenere lezione ai ragazzi del quinto anno dell’Istituto.L’obiettivo a breve termine è introdurre nel curriculum degli studenti competenze sulla manutenzione degli impiantie realizzare, auspicabilmente già dal prossimo anno, un’esperienza di PCTO, il tirocinio curriculare, in