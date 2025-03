Linkiesta.it - Se vuoi creare qualcosa di nuovo, devi girare il mondo come Pascal

Leggi su Linkiesta.it

Immagina di avere in casa,oggetto d’arredamento, un prodotto di industrial design che puoi portare dove. Ti ci puoi sedere, puoi usarlo per metterci la tua giacca e all’occorrenza può diventare la casa per il tuo gatto. Si tratta di “PRISM”, lo sgabello creato dall’industrial designerHien. I molteplici utilizzi di questo prodotto sono già un indizio dell’approccio del designer, che lui stesso definisce “nomadic”, e che vuol dire sia viaggiare per ispirarsi ad altre culture, sia dare vita a prodotti fruibili e che possono viaggiare con noi.«designer “nomade”, per me è importante aprirmi a nuove prospettive e vedereilcambia di zona in zona. Anche vederevengono usati certi prodotti in altre culture e scoprire quello di cui hanno bisogno può ispirare.