Se quello di Thiago Motta è un fallimento, quello di Giuntoli è un disastro (Libero)

è stato esonerato dalla Juventus, ieri sera è arrivato il comunicato ufficiale da parte della società; a sostituirlo ci sarà Igor Tudor. Secondo quanto scrive, però, avrebbe meritato l’esonero anche Cristianoper la gestione non solo del tecnico ex Bologna, ma anche del club.Sediè undiè unIl quotidiano scrive:Sediè un, ma avrà modo di rifarsi,diche lo ha corteggiato, inseguito, implorato di firmare per poi abbandonarlo e addirittura rinnegarlo («Mi vergogno di averti preso», avrebbe detto) è un. L’esonero lo meriterebbe anche il ds ed è probabile che sia stata una possibilità vagliata da Scanavino e Ferrero.ha patteggiato ammettendo la colpa (cioè esonerando il “suo” allenatore), forte anche di un contratto quinquennale.