Se n’è andata Uomini e Donne Maria De Filippi sconsolata | perde una delle sue stelle

, il trono di Gianmarco senza pace. A pochi mesi dalla fine del programma la scelta è ancora in altissimo mare. Non solo notizie negative, nei giorni scorsi lo studio aveva salutato l’annuncionozze tra Cristiano a Asmaa dopo tanti mesi difficili. A dare la notizia in anteprima è stato Lollo Magazine del blogger Lorenzo Pugnaloni. “Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, stanno per diventare genitori. Lui in studio stupisce tutti portando due striscioni e chiedendo alla Fares se vuole sposarlo”.>> “Tra noi è finita, fattene una ragione”., la coppia rompe in studioUna gioia pazzesca per la coppia, che saranno mamma e papà tra qualche mese. Diverso il destino di Gianmarco che per ora non riesce a trovare l’anima gemella. Stando alle anticipazioni riguardanti in particolare il trono classico, la corteggiatrice Cristina ha lasciato lo studio in lacrime e il tronista Gianmarco Steri ha deciso di non inseguirla.